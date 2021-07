PSG : Mbappé et Kimpembe, Pochettino les a à l'oeil

Dans : PSG.

Actuellement en vacances comme ils le font savoir sur les réseaux sociaux, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé sont les internationaux français du PSG exemptés de reprise à l’heure actuelle.

Si l’Euro ne s’est terminée que dimanche dernier, la fin de parcours anticipée des Bleus va permettre à Paris de récupérer ses joueurs tricolores plus tôt que prévu. Ainsi, c’est seulement après trois semaines de coupure que Kimpembe et Mbappé sont attendus de retour au Camp des Loges. De quoi refaire leur retard dans la préparation, un mois plus tard que leurs coéquipiers ? Conscient que ses deux joueurs avaient beaucoup donné ces derniers mois, notamment dans le fameux enchainement du Final 8 avec la saison 2020-2021, Mauricio Pochettino a décidé de lâcher du lest. Selon Le Parisien, l’entraineur du PSG ne compte pas précipiter le retour de ses deux Français, et leur donnera tout le temps voulu pour reprendre en douceur.

Cela veut dire une intégration progressive dans le groupe, et pas de sollicitations lors des prochains matchs amicaux. Même si pour des jeunes joueurs comme Kimpembe et Mbappé, rien ne remplace l’envie de jouer, la prudence sera de mise pour le PSG, qui espère pouvoir compter sur deux de ses cadres sur l’ensemble de la saison, et donc ne pas les griller dès le mois d’août. A l’heure où Neymar va aussi prendre ses vacances après la Copa America, et ce sera également le cas d’Angel Di Maria, l’attaque du Paris SG aura donc des allures assez méconnaissables lors des prochaines rencontres face à Augsburg et le Genoa. En attendant le Trophée des Champions face à Lille, où là aussi Mauricio Pochettino, malgré la possibilité de glaner un premier titre de la saison, n’ira pas non plus cramer ses stars. Ce sera donc Mauro Icardi, souvent évoqué sur le départ pour la Juventus, qui mènera l’attaque parisienne ces prochaines semaines.