PSG : Mbappé est fait pour le Real, Pirès c'est l'anti-Pelé !

Arme offensive n°1 du PSG depuis la blessure de Neymar début 2019, Kylian Mbappé attire les convoitises au mercato. Ces dernières semaines, le natif de Bondy est régulièrement associé au Real Madrid, qui s’apprête à réaliser des folies sur le marché des transferts. Tout sauf une surprise pour Robert Pirès, qui a estimé dans un entretien accordé à W Radio que l’attaquant parisien était tout simplement fait pour l’équipe de Zinedine Zidane. Et selon l’ancien gunner, cela va finir par se faire, même si le Roi Pelé conseille, lui, à Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain.

« Je pense que Mbappé a le bon âge pour faire le saut à Madrid. Si Mbappé ne va pas à Madrid cette année, ce sera sûrement pour l’année prochaine, c’est certain. C’est un très bon joueur avec beaucoup de qualités. Il est très jeune mais très intelligent. Il joue très bien et marque des buts au PSG. Il y a une grande différence entre le PSG et le Real Madrid et la pression n’est pas la même. Ce n’est pas facile de jouer dans l’un de ces clubs. Il faut faire attention avec lui car il n’a que 20 ans. Je pense qu’il peut jouer à Madrid, mais il est très jeune et il a encore beaucoup à apprendre. Il a un grand avenir devant lui et je pense qu’il jouera dans la capitale espagnole sous peu » a confié Robert Pirès, pour qui il est écrit que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid très rapidement. Reste à savoir si ce sera dès cet été ou pas…