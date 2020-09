PSG : Mbappé de retour contre Nice, un parfum de magouille ?

Dans : PSG.

De retour à l'entraînement collectif ce vendredi, Kylian Mbappé pourra éventuellement jouer contre Nice dimanche si Tuchel et le PSG le souhaitent. Les règles de la LFP ont évolué et du côté du Gym on est très étonné.

Le 7 septembre dernier, alors qu’il était présent à Clairefontaine avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a appris qu’il était positif au Covid19 et qu’il devait donc rentrer chez lui et se tenir à l’écart des Bleus et du Paris Saint-Germain. L’attaquant du PSG, qui a totalement récupéré, ne pouvait donc pas prétendre à une place dans le groupe du club de la capitale pour le match de dimanche à Nice, la LFP prévoyant toujours dans ses règlement une mise en quatorzaine. Mais forte des recommandations du gouvernement, qui a ramené la période de mise à l’isolement à sept jours, la Ligue a décidé que son protocole médical pouvait évoluer et que désormais chaque cas de footballeur devait être étudié au regard des analyses et des examens réalisés par les médecins des clubs. Cette décision de la LFP a été notifiée ce vendredi aux formations de Ligue 1 et Ligue 2. Et selon Le Parisien, du côté de Nice, on est très très étonné, doux euphémisme, par ce téléscopage du calendrier. « Au Gym, certains considèrent que la commission Covid (où figure Eric Rolland, l’ancien médecin des champions de France entre 2007 et 2019) s’est hâtée de prendre sa décision sous la pression des dirigeants parisiens », explique ce samedi Le Parisien.

Au même moment, Kylian Mbappé reprenait l’entraînement collectif, le PSG diffusant une vidéo où l’attaquant tricolore apparaissait sur le terrain du camp des Loges en compagnie de Neymar, lequel sera lui suspendu face à Nice. Autrement dit, si Thomas Tuchel juge que Kylian Mbappé est apte à faire son retour en Ligue 1, alors la LFP ne s’opposera pas à ce que ce dernier puisse jouer, les règles étant désormais claires sur ce sujet. De son côté, Kylian Mbappé semble lui très impatient de reprendre la compétition et il ne fait aucun doute que le Paris Saint-Germain fera appel à lui. En ce temps de disette pour Thomas Tuchel, nul doute que le champion du monde sera non seulement dans le groupe parisien, mais titulaire face au Gym.