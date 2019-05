PSG : Mbappé copie Neymar, Al-Khelaifi va haïr le mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Partira, partira pas, le feuilleton Kylian Mbappé est bien parti pour animer le mercato du Paris Saint-Germain.

En déclarant publiquement qu’il envisageait un départ, l’international français a évidemment relancé l’intérêt du Real Madrid, qui pensait certainement que la venue de Kylian Mbappé dès 2019 était impossible. Mis sous pression, le Paris Saint-Germain a tout à perdre et Stéphane Bitton en est bien conscient. Mais pour le journaliste de France Bleu Paris, il faudra être patient et avoir les reins solides du côté de l’état-major parisien. Car le feuilleton Mbappé risque bien de ressembler au feuilleton Neymar en 2017.

Après le feuilleton Neymar... le feuilleton Mbappé !

« Seul Kylian Mbappé sait jusqu’où il veut aller avec ses dirigeants, est-ce qu’il veut juste de l’argent ou plus de lumière ? Il veut être apparemment l’égal de Neymar ce qui sera très compliqué à gérer pour le Paris Saint-Germain. Et puis, c’est un coup de pub car cette annonce a fait beaucoup bouger du côté du Real et de Zidane. Je pense qu’on commence seulement à en parler. Cela va durer et cette histoire sera le feuilleton de l’été comme l’a été le départ de Neymar du Barça il y a deux saisons. Je pense que personne ne sait si Mbappé jouera au PSG la saison prochaine. Ni lui, ni le PSG, ni le Real » a confié un Stéphane Bitton ni inquiet, ni optimiste. Mais qui sait qu’il va falloir être patient avant de connaître l’épilogue du dossier Mbappé.