PSG : Mbappé colle un vent déjà légendaire à El Chiringuito !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Emission très populaire en Espagne, El Chiringuito enchaîne les sujets sur Kylian Mbappé, affirmant depuis des semaines que Mbappé va signer au Real Madrid. Venu à Paris, un journaliste a pris un colossal vent de l'attaquant du PSG.

Présenté par Josep Pedrerol, qui ne lésine pas sur les effets pour dévoiler des scoops plus ou moins foireux, El Chiringuito a visiblement décidé de maintenir la pression concernant le possible départ de Kylian Mbappé du PSG pour Madrid. Même s’il avait annoncé sa démission de ce show télévise extrêmement populaire si Lionel Messi quittait le FC Barcelone et Sergio Ramos partait de Madrid, Josep Pedrerol délivre toujours ses « tic tac »au moment de dévoiler les informations exclusive sur son émission. Ce lundi, El Chiringuito a diffusé via ses réseaux sociaux, soit 2,1 millions d’abonnés, un « reportage » réalisé par Jose Alvarez, un autre journaliste populaire du talk show.

Dans une vidéo « Mbappé nous salue », avec une musique toujours angoissante, El Chiringuito diffuse une séquence où l’on voit l’attaquant français, filmé de très loin au Camp des Loges et qui est soumis aux questions hurlées par Jose Alvarez. « Kylian, tu vas à Madrid ? », « Kylian tu restes au PSG ou tu vas à Madrid ? », « Kylian, pour El Chiringuito… », « Kylian, tu restes ? », « Kylian, tu as pris ta décision ? », le journaliste espagnol insiste et insiste, mais n’obtient aucune réponse, ni même aucun regard, le champion du monde français saluant Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti et Leandro Parades qui arrivaient en même temps que lui pour l'entraînement. Cependant, par politesse, Kylian Mbappé a adressé un salut de loin aux fans qui l’appelaient dans le même temps. De quoi forcément laisser la place à toutes les supputation pour Josep Pedrerol.

Mbappe va rester au PSG le seul seul TIC TAC que tu auras pic.twitter.com/kGhjWfvlp2 — Le Prince il parle pas à toi (@princeAltani) August 23, 2021

Cette séquence a doucement fait sourire les supporters du Paris Saint-Germain, mais également les fans des clubs espagnols qui ricanent de tout cela. « Vous êtes des psychopathes vous l’avez appelé 10 fois il ne vous a même pas répondu une fois mais vous titrez Kylian viens de nous saluer. Limite il vous aurais dis qu’il allait signer à Madrid. Vous êtes les plus grands psychopathes que la terre puisse avoir », « C'est l'exclusivité la plus spectaculaire que j'ai vue de ma vie, je pense que cette façon d'ignorer le journaliste et la façon particulière dont Mbappé mâche du chewing-gum sont un signe sans équivoque qu'il vient à Madrid », « On est à l'heure où on se contente de petites choses comme le fait que quand Madrid fait match nul on pense que c’est une victoire, et qu'au moins Mbappe nous a salués. Hahahaha c'est comme ça qu'ils sont dans notre capitale, ils se contentent de petites choses », les commentaires par centaines vont tous dans le même sens. Les jours passent et le feuilleton se rapproche quand même de sa fin.