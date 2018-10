PSG : Mbappé, Cavani, Neymar, Naples prépare son piège

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En balade contre l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) la semaine dernière, le Paris Saint-Germain sera opposé à un adversaire d’un autre calibre après la trêve internationale.

Le 24 octobre prochain, les Parisiens ont rendez-vous avec Naples, l’actuel leader du groupe C en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Marek Hamsik ont en effet dominé Liverpool (1-0) lors de la deuxième journée. Et ils ont bien l’intention de reproduire la même performance contre le trio composé de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar.

« Comme Liverpool, ils ont une puissance offensive incroyable, a reconnu le milieu slovaque. On sait très bien qui seront nos adversaires, mais on sait aussi comment les affronter. Le PSG a des joueurs que tout le monde connaît, ce ne sera pas difficile de préparer la rencontre. Mais il est inutile d'y penser pour le moment, on est concentrés sur les prochains rendez-vous. »

Naples veut obliger Paris à défendre

Il faut dire que le Napoli a parfaitement muselé Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané, une autre attaque de feu. « Face à Liverpool, on a joué un match fantastique, a rappelé Hamsik. Leur force offensive est impressionnante, mais on a réussi à les empêcher de jouer et on les a obligés à défendre. Cela veut tout dire. » Les attaquants parisiens sont prévenus, cette fois, il faudra faire les efforts dans les deux moitiés de terrain…