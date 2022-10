PSG : Mbappé boycotté à Madrid, l’énorme surprise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’occasion de l’assemblée annuelle du Real Madrid dimanche soir, Florentino Pérez s’est exprimé devant les Socios du club merengue et le nom de Kylian Mbappé n’a pas été prononcé une seule fois.

Kylian Mbappé est bel et bien boycotté au Real Madrid. L’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a refusé de rejoindre la capitale espagnole cet été au profit d’une prolongation au PSG, n’est plus en odeur de sainteté à Madrid. Désiré par les dirigeants et les supporters du Real depuis des années, Kylian Mbappé a trahi le Real en prenant la décision de prolonger au Paris Saint-Germain à la surprise générale l’été dernier. La rancœur est tenace à Madrid, où l’on ne veut plus entendre parler du champion du monde 2018.

Kylian Mbappé n'est plus un sujet à Madrid

Et pour preuve, à l’occasion de l’assemblée annuelle du Real Madrid dimanche, le nom de Kylian Mbappé n’a pas été prononcé une seule fois. Ce rendez-vous est pourtant l’occasion pour les Socios de poser les questions qu’ils veulent à leur président Florentino Pérez et logiquement, les médias espagnols s’attendaient à ce que les noms de Kylian Mbappé mais également d’Erling Haaland soient mis sur la table. A en croire les informations relayées par le site Defensa Central, cela n’a finalement pas été le cas. En effet, Kylian Mbappé n’a absolument pas été évoqué par les supporters du Real Madrid, bien plus préoccupés par la SuperLigue ou encore par la réforme de la Ligue des Champions.

Al-Khelaïfi attaqué par Pérez

S’il n’a pas évoqué le nom de Kylian Mbappé, le président madrilène Florentino Pérez a en revanche parlé d’un autre Parisien en la personne… de Nasser Al-Khelaïfi. « Nasser al-Khelaïfi a dit que le Real Madrid poussait pour la Super League parce qu'il avait peur de la concurrence. Peut-être qu'il faut lui rappeler qui est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire » a lâché Florentino Pérez, réagissant aux propos de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de la volonté du Real Madrid de créer la SuperLigue. Quoi qu’il en soit, cette assemblée annuelle prouve bien que Kylian Mbappé n’est plus un sujet de discussion à Madrid après sa prolongation au PSG. Tout du moins pour l’instant…