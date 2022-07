PSG : Mbappé au Real, une trahison qui fait toujours mal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le Real Madrid était persuadé de rafler la mise dans le dossier Kylian Mbappé, qui a prolongé au PSG à la surprise générale.

Il y a tout juste un an, le Real Madrid transmettait une offre de 180 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Une offre refusée par le club de la capitale malgré la volonté affichée du joueur de rejoindre le Real. Un an plus tard, Kylian Mbappé avait tout le luxe de signer à Madrid, profitant de son statut de joueur libre. A la surprise générale, le champion du monde 2018 a finalement prolongé de trois ans son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Une volte-face incompréhensible dont le Real Madrid peine encore à se remettre. Et pour preuve, la presse espagnole en parle encore plusieurs semaines plus tard. Dans un édito consacré à la signature de Robert Lewandowski, un rapprochement a été fait par le journal Sport en Espagne sur le transfert avorté de Kylian Mbappé, preuve que le traumatisme est profond à Madrid.

Le Real souffre toujours de la trahison de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Ce qui a échoué avec Mbappé à Madrid a fonctionné pour le Barça avec Lewandowski. Florentino Pérez et Joan Laporta ont misé sur la volonté des joueurs. Pendant toute une année, le Real nous a vendu qu’il avait l’accord de Kylian Mbappé mais au moment de vérité, le « oui » s’est transformé en « non », faisant échapper au Real sa signature vedette » écrit le journal Sport, remuant ainsi le couteau dans la plaie, avant de conclure. « Mbappé a choisi le PSG et a trahi le Real, dit-on dans l’entourage de Florentino Pérez alors qu’il avait donné sa parole au président de Madrid. Quoi qu’on dise à Madrid, Al-Khelaïfi a battu le Real » peut-on lire dans le journal Sport. Un article que le Qatar et le Paris Saint-Germain apprécieront, eux qui ont totalement retourné la situation cet été en parvenant miraculeusement à convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG alors que cette signature semblait promise au Real Madrid.