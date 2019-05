PSG : Mbappé au Real Madrid, Paris-United lâche une bombe !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain a été très clair lundi dans sa réponse aux propos de Kylian Mbappé, le champion du monde du PSG est et restera au sein du club de la capitale la saison prochaine. Toutes les rumeurs semblaient donc balayées, d'autant plus que des médias français affirmaient que cette déclaration de Kylian Mbappé n'avait pas été prévue par son clan, lequel tentait depuis de minimiser l'impact de la sortie fracassante de l'ancien monégasque. Mais, ce mercredi, Paris-United, qui en 2017 avait dévoilé la double signature de Neymar Jr et de Kylian Mbappé au Paris SG, affirme que le père de Kylian Mbappé dirige les opérations afin d'essayer d'obtenir le transfert de ce dernier au Real Madrid.

« Le Real Madrid sur demande de Zidane va bien passer à l'action pour Kylian Mbappe, le club madrilène dispose d'une enveloppe de 600ME pour faire son marché cet été. Le président Perez a garanti à son coach un grand mercato, le père du joueur est à la manoeuvre », annonce Paris-United, qui relance donc toutes les supputations pour l'avenir à court terme de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. De quoi exciter les médias espagnols qui depuis dimanche soir se déchaînent à nouveau concernant Neymar Jr et la star française du Paris SG.