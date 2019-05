PSG : Mbappé au Real Madrid, Neymar ne vaut plus le coup !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

On ne peut pas réellement dire que Javier Tebas soit un ami de Nasser Al-Khelaifi, le président de la Ligue espagnole ayant multiplié, depuis quelques années, les critiques assassines contre le Paris Saint-Germain sauce Qatar. Le président du PSG ne sera donc pas surpris d'apprendre que le dirigeant espagnol a remis cela mardi soir en marge de la fête célébrant les 90 ans de l'instance dirigeante du football espagnol. Interrogé sur Neymar et Kylian Mbappé, Javier Tebas a jugé utile de se mêler du mercato du Paris SG.

Et pour le patron de la Liga de dire pourquoi, selon lui, Neymar ne viendra jamais au Real Madrid, à l'inverse du champion du monde français. « Si Neymar va revenir en Liga ? Non, je ne pense pas. Il a coûté beaucoup au PSG, avec le fair-play financier, ils l'ont très peu amorti et s'il devait revenir en Espagne, ce serait au Real Madrid de payer beaucoup d'argent à son tour. Je ne vois pas le Real mettre 200ME sur Neymar. Kylian Mbappé, cela me semble plus faisable car il a coûté moins cher au PSG que Neymar et il vaut aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'il a coûté. Si le Paris Saint-Germain décidait de vendre, ce serait plus facile pour lui de vendre Mbappé car il ferait une plus-value, ce qui ne serait pas le cas avec Neymar », a confié Javier Tebas, dans des propos relayés par CulturePSG. Il n'est toutefois pas certains que l'Emir du Qatar soit d'accord pour vendre Kylian Mbappé au Real Madrid, pas plus que Neymar d'ailleurs.