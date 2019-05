PSG : Mbappé au Real, l'Emir sort son atout en or !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement associé au Real Madrid ces dernières semaines, Kylian Mbappé sera évidemment courtisé cet été durant le mercato.

Et pour cause, le champion du monde 2018 a réalisé une saison bluffante, avec 30 buts inscrits en Ligue 1. De retour au Real Madrid en mars dernier, Zinedine Zidane rêve de l’avant-centre du PSG pour compléter sa ligne d’attaque. Mais à en croire les informations de RMC Sport, le natif de Paris est plus que jamais intransférable dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi. La preuve, le président francilien songe sérieusement à le prolonger rapidement. Et cela malgré un bail courant jusqu’en juin 2023…

« Le PSG a ouvert les discussions pour prolonger le contrat de son attaquant, Kylian Mbappé. Elles n’en sont qu’à leurs prémices, mais elles ont le mérite d’être entamées. Paris souhaite prolonger son champion du monde, selon nos informations » explique la radio. « L’échange entre les deux parties n’en est qu’au premier stade, un accord n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais il prouve la volonté du club de la capitale de conserver le plus longtemps possible son joueur, tout en envoyant un message clair à la concurrence, très nombreuse, qui souhaiterait s’attacher les services de Kylian Mbappé ». Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre les deux parties. En cas de prolongation, le Français et le PSG mettraient définitivement KO les rumeurs.