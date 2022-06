PSG : Mbappé a prolongé, son avocate plaide non-coupable !

Dans : PSG.

Dans l’ombre de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden a accompagné l’attaquant dans sa prolongation au Paris Saint-Germain. Mais l’avocate du Français assure qu’elle n’a pas du tout influencé la décision de son client.

Dans l’entourage de Kylian Mbappé, son père Wilfrid et sa mère Fayza Lamari ne sont pas ses seuls conseillers. Delphine Verheyden joue elle aussi un rôle important dans la carrière de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ce que Noël Le Graët pourra facilement confirmer. Le président de la Fédération Française de Football a directement affaire à l’avocate du joueur concernant ses droits à l’image. En revanche, Delphine Verheyden assure qu’elle n’intervient pas dans les choix sportifs, notamment lorsque Kylian Mbappé a hésité entre un départ au Real Madrid et une prolongation au Paris Saint-Germain.

Droits à l'image, rémunération, Mbappé : l'avocate star des sportifs Delphine Verheyden décrit ses méthodes

« Je ne m’occupe pas du secteur sportif, car je n’y connais rien, et je ne fais rien pour m’y connaître, a confié l’avocate au quotidien régional Le Parisien. Mon domaine d’expertise, ce n’est pas celui-là, donc je ne travaille pas sur les transferts pour savoir quand un client doit changer d’équipe, et où il doit aller. En revanche, il y a tout un aspect contractuel à gérer, car c’est un contrat de travail avec des dispositions relatives à l’image, et là je suis dans mon cœur de métier. »

L'avocate délaisse l'aspect sportif

« Les sportifs dont je m’occupe n’ont pas d’agent car ils ont eux-mêmes cette connaissance ou dans leur cercle proche. Les avocats peuvent être agents, mais au sens strict, on ne fait pas le même métier. Un agent va être celui qui est capable de trouver un club, de détecter un talent sportif et de l’accompagner. Je suis incapable de faire ça. D’ailleurs les clients me choisissent pour ça, car je ne vais pas me mêler du sportif », a expliqué Delphine Verheyden, qui se contente de conseiller Kylian Mbappé sur ses droits.