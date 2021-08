PSG : Mbappé à 200 millions d'euros, Fred Hermel lâche son scoop

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Après avoir proposé une offre de 160 millions d’euros pour essayer de sortir Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, le Real Madrid va-t-il tenter une deuxième offensive ?

En 2017, quand le club de la capitale française avait réussi à devancer le Real dans la course à la signature de Kylian Mbappé, alors considéré comme la nouvelle pépite du football européen du côté de Monaco, le PSG avait dû sortir 180 millions d’euros. Depuis, le marché des transferts a chuté à cause de la crise du Covid. Le record de Neymar, à 222 ME, aura maintenant du mal à être battu. Mais malgré le fait que l'international français n’a plus qu’un an de contrat à Paris, le Real a quand même dégainé une offre de 160 ME pour tenter de recruter Mbappé dès cet été. Une proposition colossale, que le club espagnol avait en tête depuis le début de ce mercato, finalement repoussée par Nasser Al-Khelaïfi comme l'a annoncé Leonardo ce mercredi. Mais alors, est-ce que le Real peut aller dans la surenchère dans ce dossier ? Non, d’après les dires de Fred Hermel.

« C'est avant tout une opération de communication »

« Je pense qu'il n'y aura pas d'offre plus élevée, s'il y avait eu une offre plus élevée, la première aurait été plus basse. C'est avant tout une opération de communication. Après, on ne sait jamais, et si le PSG acceptait cette offre, ce serait surprenant pour le Real Madrid, mais il aurait réussi un énorme coup. Mais, un jour, Mbappé jouera sous le maillot du Real, on me l'a dit il y a deux ans. Mbappé est un jeune joueur, de nombreuses années peuvent passer avant qu'il n'arrive à Madrid, mais il peut aussi y arriver. Maintenant, à cet âge, tout est ouvert. Le Real Madrid pense que Mbappé est le renouveau du club, et s'il signe, il ne sera pas juste la star du Real mais de celle de toute la Liga ! », a lancé le spécialiste du foot espagnol sur RMC.

Pourtant, le Real Madrid pourrait monter jusqu’à 200 ME, sachant que Madrid n’a rien dépensé sur le mercato tout en ayant encaissé 78 ME sur les ventes de Varane et Odegaard. Et comme Leonardo l'a précisé, si le Paris Saint-Germain a dit non à 160 millions d'euros, une offre supérieure pourrait être étudiée, Kylian Mbappé ayant clairement fait savoir aux dirigeants du PSG qu'il souhaitait signer au Real Madrid.