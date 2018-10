PSG : Maxwell fait taire cette sale rumeur au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Retraité des terrains de football depuis un peu plus d'un un an, Maxwell est désormais coordinateur sportif du Paris Saint-Germain, une mission qui convient parfaitement à l'ancien joueur du club de la capitale. Ce samedi, dans Le Parisien, Maxwell a notamment évoqué le rôle joué par Antero Henrique au sein du Paris SG, au moment où le directeur sportif portugais du PSG est très sérieusement attaqué. Au point même que des rumeurs évoquent un possible limogeage dans les mois qui viennent.

Pour Maxwell, qui travaille au quotidien avec Antero Henrique, cela n'a clairement aucun sens et ne se justifie pas. « Antero est responsable du mercato du PSG, comme le président et le coach. Moi, j’essaie d’aider quand c’est possible, du moins sur les questions d’ordre sportif. Les critiques internes et externes sur Antero Henrique ? Je trouve ça injuste. Mais cela fait partie du football : un dirigeant doit gérer les commentaires et les critiques, et suivre une stratégie claire », a tenu à faire remarquer l'ancien défenseur international brésilien du Paris Saint-Germain, histoire de montrer que l'actuel directeur sportif du Paris SG ne tient pas vraiment compte de ce qui se dit sur son lui.