PSG : Martial, Pogba, Rashford… Man United plaint déjà Paris

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Manchester United espère disputer ce huitième de finale avec un visage différent.

Fini le bus de José Mourinho. Après le licenciement du Portugais la semaine dernière, son successeur Ole Gunnar Solskjaer souhaite mettre en place un jeu porté vers l’avant. Celui qui a permis aux Red Devils de surclasser Cardiff (1-5) samedi en Premier League. Une véritable démonstration offensive durant laquelle Marcus Rashford, Anthony Martial et Paul Pogba ont brillé sous les yeux d’un manager impressionné. Et qui n’aimerait pas se retrouver face à cette équipe métamorphosée.

« On s'est dit entre nous que lorsqu'on marque un but, on veut en inscrire deux. Et lorsqu'on en marque deux, on en veut un troisième. Cela ne se passera pas toujours comme à Cardiff, mais il faut essayer, se créer des occasions et le refaire, a confié Solskjaer. Avec la vitesse fulgurante que nous avons devant, je pense qu'aucune équipe aimerait voir Martial, Pogba, Lingard et Rashford les attaquer. Donc pourquoi devrions-nous les arrêter ? La philosophie offensive fait partie des murs à Manchester United. C'est la tradition, l'histoire, c'est comme ça qu'on joue et qu'on veut jouer. » Reste à savoir si MU saura reproduire ce genre de performances pendant la période du Boxing Day.