PSG : Marquinhos en dit plus sur Paqueta, la nouvelle cible au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Deux jours après la fin du mercato estival en France, l’émission Téléfoot révélait une information surprenante sur le Paris Saint-Germain.

Alors qu’il lutte pour respecter le fair-play financier, le champion de France serait bien parti pour recruter Lucas Paqueta (21 ans), le milieu de Flamengo dont la clause libératoire est passée à 70 M€ cet été. Du coup, Paris United tempère et affirme qu’aucune offre n’a été transmise. Alors où en vraiment le PSG sur ce dossier ? Actuellement en sélection brésilienne avec le principal intéressé, Marquinhos n’en sait pas plus.

« J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et dans les journaux français. Mais je ne sais pas si c'est vrai que le PSG veut Paqueta, a confié le défenseur central aux médias. Je n'en ai parlé avec personne au club et pas même avec lui. » Cela n’empêche pas le Parisien d’en dire plus sur la pépite de Flamengo qu’il connaît depuis longtemps.

Marquinhos valide

« Je me suis entraîné avec lui en sélection olympique. Il avait déjà retenu mon attention, s’est souvenu Marquinhos. Désormais, il montre un haut niveau dans le football brésilien et je demande à tout le monde de nous aider à prendre soin de nos jeunes joueurs. Le PSG est un club pour les grands joueurs. S'il vient ici, il sera accueilli de la meilleure des façons. » A croire que les arguments sont déjà prêts pour convaincre Paqueta.