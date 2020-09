PSG : Marquinhos capitaine, le vestiaire applaudit

Dans : PSG.

Marquinhos est devenu le nouveau capitaine du PSG en raison du départ de Thiago Silva. Il peut espérer remporter un jour la tant convoitée Ligue des Champions.

Le 23 août dernier, le PSG était tout proche de remporter sa première Ligue des Champions. Le Bayern était cependant plus fort (1-0), et le capitaine parisien Thiago Silva, qui disputait son dernier match avec le PSG ce soir-là, a vu son rêve de soulever la coupe aux grandes oreilles partir en fumée. En raison du départ du Brésilien à Chelsea, le brassard a été redistribué. Thomas Tuchel a décidé de faire de Marquinhos le patron de son équipe. Un nouveau rôle pour l’ancien partenaire de TS dans la charnière centrale. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton s’est réjoui que le brassard soit porté par le numéro 5, dont la nomination comme capitaine a fait l'unanimité.

« Marquinhos a toujours été un leader, c’est un leader de vestiaire. C’est lui qui encourageait et remotivait ses camarades, il a beaucoup appris aux côtés de Thiago Silva. C’est l’un des tauliers et naturellement ça a fait l’unanimité auprès de ses coéquipiers. Il est devenu le nouveau capitaine et je pense que ça va durer longtemps. Il n’a que 26 ans et déjà 286 matches sous le maillot du PSG. Beaucoup de matches, beaucoup de titres à conquérir. Si Thiago Silva est passé un peu a côté à Lisbonne en perdant cette finale, on espère que Marquinhos restera à jamais le premier à soulever la Ligue des Champions. C’est tout le mal qu’on lui souhaite pour son nouveau poste », a-t-il relevé. Un rêve qu’entretiennent tous les supporters du PSG.