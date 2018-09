PSG : Marquinhos avoue que tout a changé avec Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Marquinhos, défenseur du PSG, après la victoire contre Nice (3-0) : « Oui, le score aurait pu être plus lourd. On a manqué de précision devant le but. On était bien en place sur le terrain, le coach nous a bien fait travailler avec la vidéo pendant toute la semaine. On s’est bien préparé pour cette rencontre. On a essayé de chercher Neymar et Mbappé, mais il nous a manqué un peu de finition pour terminer ce match plus tranquillement. Un changement d’état d’esprit dans le groupe ? Sûrement. Le coach nous demande beaucoup d’intensité. Le talent on l’a. Le coach nous répète qu’il faut travailler en Ligue 1, et être dans cet état d’esprit, pour aller loin en Ligue des Champions. On continue donc à le faire pour être prêt pour l'Europe », a-t-il lancé sur Canal+.