PSG : Marco Verratti, un footballeur à 40%

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent contre Manchester City pour une nouvelle blessure, Marco Verratti a probablement terminé son année 2021 avec le PSG. Pour le milieu de terrain italien, rien ne va depuis des mois.

C’est indiscutable, il y a un Paris Saint-Germain avec et un PSG sans Marco Verratti. On l’a encore vu mercredi soir à l’Etihad, sans le joueur italien, le milieu de terrain du club de la capitale n’est pas au niveau. Alors, quand Mauricio Pochettino a compris qu’il devrait une nouvelle fois se passer de Petit Hibou contre Manchester City, nul doute que l’entraîneur argentin a fait grise mine. Comme ses prédécesseurs, Pochettino sait l’importance de Verratti dans le cœur du jeu parisien, mais il a également constaté que le joueur de 29 ans avait un physique de cristal. Sans même revenir sur les causes supposées de ces soucis musculaires récurrents, l’hygiène de vie du milieu de terrain étant souvent pointée du doigt, pour les dirigeants de l’actuel leader de la Ligue 1, le constat est là, Marco Verratti est devenu un joueur payé à plein temps, mais qui évolue à mi-temps sous le maillot parisien. Et cela n’est pas qu’une impression puisque les statistiques sur ce sujet sont forcément inquiétantes.

Verratti c'est 90 matchs ratés avec le PSG

Souffrant de la cuisse gauche après une frappe lors de l’ultime entraînement à la veille de Manchester City-PSG, Marco Verratti sera out plusieurs semaines, et il est évident que son retour à la compétition aura lieu début 2022. A l’heure d’un premier bilan sur cette saison 2021-2022 qui est terminée très certainement pour le milieu de terrain italien, le constat est brutal. Marco Verratti n’a joué que 8 des 20 rencontres disputées par le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, avec 80 jours d’absence. Et Le Parisien, qui a fait le compte précis, rappelle que la saison passée, Verratti avait raté 26 matchs sur 57, et pire encore depuis sa signature, le même jour que Zlatan Ibrahimovic en 2012, l’international transalpin a déclaré forfait pour 90 matchs du PSG. Un bilan forcément terrible et qui inquiète évidemment en Italie, à l’heure où la Squadra Azzurra va devoir réaliser des prouesses au printemps prochain afin d’aller au Mondial. Car à Paris comme de l’autre côté des Alpes, on sait tout ce que peut apporter Verratti.