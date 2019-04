PSG : Marco Verratti très incertain pour la finale contre Rennes

Dans : PSG, Coupe de France, Rennes.

Titularisé par Thomas Tuchel contre Monaco dimanche soir, Marco Verratti n’a pas été en mesure de terminer la rencontre.

Effectivement, l’international italien a cédé sa place à Julian Draxler à la 75e minute, la faute à une entorse à la cheville gauche. Selon les informations de L’Equipe, le natif de Pescara est très incertain pour la finale de la Coupe de France contre Rennes, samedi soir au Stade de France.

« Le milieu international italien passera des examens ce mardi qui en diront un peu plus sur le degré de gravité de sa blessure et sa période d'indisponibilité » précise le quotidien. Du côté du staff du Paris Saint-Germain, on va évidemment prier pour que la blessure de Marco Verratti ne soit pas aussi grave que cela. Car bien-sûr, Thomas Tuchel compte sur son meilleur milieu de terrain pour le dernier match à enjeu de la saison du PSG…