PSG : Madame Icardi climatise le Qatar

L’été dernier, le Paris Saint-Germain réalisait une superbe opération sur le marché des transferts en s’attachant les services de Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Avec déjà 14 buts inscrits en 18 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain, on peut dire que l’international argentin a réussi sa première demi-saison en France. Néanmoins, son avenir est toujours aussi flou à court terme. Effectivement, le PSG aura la possibilité de lever une option d’achat estimée à 70 ME pour le transférer en provenance de l’Inter Milan en fin de saison… à condition de trouver un accord contractuel avec le joueur et sa femme et agent, Wanda Nara.

Icardi encore très loin de Paris ?

Et c’est précisément à ce moment que les choses se compliquent pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Car à en croire les informations de Tuttosport, l’hésitation a gagné le clan Icardi au cours des dernières heures, et particulièrement la femme de l’avant-centre parisien. En effet, Wanda Nara, qui représente les intérêts de Mauro Icardi, aurait temporisé de manière importante les négociations avec le Paris Saint-Germain. L’hésitation est d’autant plus importante que Wanda Nara estime qu’il est possible de rattraper le coup avec l’Inter Milan, et de revenir en force au sein du club nerazzurri, que Mauro Icardi a quitté en de très mauvais termes l’été dernier. Reste à voir si le salaire faramineux que le PSG est prêt à offrir à l’Argentin fera changer la donne, alors que ce dossier semble plus complexe qu’il n’y semblait à boucler.