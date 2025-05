PSG ‍: Luis Enrique valide ce départ spectaculaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En grosse difficulté durant cette seconde partie de saison, Bradley Barcola pourrait quitter le PSG au mercato. Selon la presse espagnole, Luis Enrique n’est pas opposé au départ de l’international français.

Auteur de 19 buts et de 17 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025, Bradley Barcola réalise une saison excellente sur le plan statistiques. Mais si les chiffres de l’ancien ailier de l’OL sont aussi bons, c’est avant tout grâce à son début de saison sensationnel, qui l’avait un temps propulsé en tête du classement des buteurs. Depuis plusieurs mois en revanche, l’international français du PSG a perdu sa place de titulaire au profit de Désiré Doué. Beaucoup moins décisif, il semble entrer de moins en moins dans les plans de Luis Enrique. Une mise en retrait qui donne des idées à certains grands clubs européens.

Luis Enrique ouvert au départ de Barcola

Et pour cause, le média espagnol Carpetasfcb nous apprend que le FC Barcelone continue de suivre avec beaucoup d’attention le cas de Bradley Barcola. L’actuel leader de la Liga, qui cherche à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de concurrencer Raphinha et Lamine Yamal, apprécie beaucoup l’ancien attaquant de l’OL. Son style de jeu plaît à Hansi Flick, qui estime qu’il n’a pas de joueur de ce profil, très fort en contre-attaque et percutant dans la profondeur. Le média révèle que le Barça, très chaud à l’idée de récupérer l’international tricolore, devrait dégainer une offre ferme au PSG pour tenter de trouver un accord lors du prochain mercato.

Mais le club catalan a-t-il une chance de rafler la mise ? A priori, oui puisque Luis Enrique ne serait pas contre le départ de Bradley Barcola, rapporte cette source. L’entraîneur parisien, qui a clairement fait de Kvaratskhelia et de Doué ses titulaires pour épauler Dembélé, sait qu’il sera difficile pour Barcola de retrouver une place de titulaire à l’avenir. Surtout, le PSG pourrait profiter de la vente de l’ancien Lyonnais pour récupérer un chèque important, supérieur à 50 millions d’euros. Une somme qui, bien réinvestie, pourrait aider Luis Campos à renforcer l’effectif parisien à d’autres postes. La question est maintenant de savoir si le Barça aura les moyens financiers de ses ambitions dans le dossier Bradley Barcola, et c’est là le principal point d’interrogation dans ce dossier.