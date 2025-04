PSG ‍: Luis Enrique, un entraîneur charmant quand il gagne

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Critiqué de tous les côtés en première partie de saison, Luis Enrique fait désormais l'unanimité autour de lui au Paris Saint-Germain. Même auprès des journalistes parisiens, qui ont pourtant reçu quelques piques sévères en début de saison…

Tout va très vite dans le football, encore plus dans les grands clubs comme au PSG. Il y a quelques mois encore, quand le club de la capitale française avait le plus grand mal à gagner ses matchs en phase de ligue de la C1, à cause d’un cruel manque de finition, Luis Enrique recevait un tas de critiques. Jugé coupable de jouer sans vrai numéro neuf, l’entraîneur espagnol s’était même braqué à plusieurs reprises devant les médias lors d’interviews d’après-match. En octobre dernier, après une défaite contre Arsenal, l’ancien coach du Barça avait notamment refusé de répondre à Margot Dumont, sur une question tactique, prétextant que la journaliste de Canal+ n’allait pas comprendre sa réponse. Depuis, les choses se sont apaisées, le PSG est maintenant dans le dernier carré de la Ligue des Champions, tout en étant toujours invaincu sur la scène nationale. Autant dire que les relations entre Luis Enrique et les journalistes parisiens sont beaucoup plus cordiales, comme l’explique Laurent Perrin.

« Entre Luis Enrique et les journalistes, un vrai respect s'est installé »

Les dates de notre double affrontement face à Arsenal en @ChampionsLeague ! 🗓️



➡️ Match aller le 29 avril à Londres.

➡️ Match retour le 7 mai au Parc des Princes. pic.twitter.com/PDGit186FT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 17, 2025

« Luis Enrique agaçait beaucoup les journalistes quand il refusait de répondre aux questions en avançant comme seul argument : “Vous ne pourriez pas comprendre”. Je crois qu'il n'a pas prononcé une seule fois cette phrase en 2025. Disons les choses autrement : quand le PSG perdait, Luis Enrique pouvait se montrer extrêmement désagréable, voire méprisant. Depuis le mois de janvier, depuis que tout le monde reconnaît la qualité de son travail et le remarquable niveau de son équipe, il est devenu agréable et constructif. Ses conférences de presse avant les matchs sont longues et souvent très intéressantes. Il prend le temps d'expliquer son travail, ses choix et c'est absolument passionnant. Entre Luis Enrique et les journalistes, un vrai respect s'est installé », a expliqué le journaliste du Parisien, qui avoue donc que Luis Enrique est beaucoup moins arrogant depuis que son équipe ne perd plus. Reste à savoir si cette éclaircie va durer jusqu’à la fin de la saison, ou si les tensions vont renaître en cas de rechute du PSG face à Arsenal en demi-finales de la C1.