PSG ‍: Luis Enrique sous pression, Deschamps est à l’affût

Libre après la fin de son contrat en 2026, Didier Deschamps compte bien poursuivre sa carrière. Le sélectionneur de l’équipe de France ne ferme pas la porte au Paris Saint-Germain au cas où Luis Enrique ne répondait plus aux attentes de ses dirigeants.

Malgré son passé à l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps ne s’interdit pas un passage chez le rival. Dans un récent entretien accordé au journal Le Parisien, le sélectionneur de l’équipe de France, qui ne prolongera pas après la fin de son contrat en 2026, n’a pas exclu la possibilité d’entraîner le Paris Saint-Germain. « Je ne ferme pas la porte, je serai disponible », a indiqué le Bayonnais sans manquer de respect à un Luis Enrique solidement installé.

Luis Enrique intouchable

L’Espagnol est effectivement à l’origine des nets progrès dans le jeu et les résultats du club francilien. A l’heure actuelle, le coach parisien donne entière satisfaction à ses dirigeants et le journaliste Adrien Chantegrelet ne voit pas la direction changer ses plans. Pas même en cas d’échec sur la scène européenne. « Didier Deschamps au PSG si Luis Enrique ne remporte pas la Ligue des Champions d'ici 2026 ? L'avenir de Luis Enrique au PSG n'est pas conditionné à une victoire en Ligue des Champions, pour commencer, a répondu notre confrère du quotidien régional à la question d’un lecteur. Deuxièmement, Luis Enrique a signé un contrat jusqu'en 2027, donc son futur s'écrit dans la capitale. »

« Il n'empêche, nous avons posé la question à Didier Deschamps la semaine passée pour savoir si une place d'entraîneur au PSG lui plairait et il n'a pas fermé la porte. Lui ne se voit pas entraîner une autre sélection nationale et s'il prend un club en main, ça sera forcément une équipe de haut niveau européen. Le PSG en fait partie, a souligné le journaliste. De là à l'imaginer sur le banc parisien, il y a encore de la marge et aujourd'hui, Luis Enrique est plus que jamais l'homme de ce projet parisien, il en est même l'incarnation. Laissons-le travailler et continuons à lui donner du temps. » Il est clair que le Paris Saint-Germain n'envisage absolument pas un changement de coach dans l'immédiat.