PSG ‍: Luis Enrique peut ramener la C3, Riolo y croit

Enfin séduit par le Paris Saint-Germain, Daniel Riolo voit néanmoins un côté imprévisible chez l’entraîneur Luis Enrique. Le journaliste sent l’Espagnol capable du meilleur comme du pire à tout moment.

A l’image du succès face à Montpellier (3-0) vendredi, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique prend forme. Les Parisiens évoluent avec un vrai style de jeu et enchaînent les prestations convaincantes. Suffisant pour faire de l’Espagnol le meilleur entraîneur parisien depuis Carlo Ancelotti ? Pas forcément, répond Daniel Riolo, qui reste tout de même prudent avec le successeur de Christophe Galtier jugé imprévisible.

« Là au moins, je sais qu'il y a une équipe et un entraîneur qui travaille, a commenté le journaliste de RMC. Emery et Tuchel ont perdu la tête à un moment. Luis Enrique ne perdra pas la tête. Il pourra faire de mauvais choix. Et comme c'est un entraîneur particulier avec une personnalité extrêmement forte, il peut, comme Guardiola, te sortir sur un match couperet un truc qui va te scier les pattes, où tu vas te dire : "pourquoi il est allé nous faire un truc pareil ? " Parce qu’il va manquer de pragmatisme. Il va falloir accepter cette personnalité, ce sera soit le feu artifice ou alors le seau d'eau sur la tête parce que le gars va te sortir un truc un peu fou. »

Le feu d’artifice ou la déception

« Au moins on a un club de foot, une équipe et on aura une saison intéressante. Dès le début, moi je me suis dit qu'avec ce gars-là tu peux sortir de ta poule en étant premier. Et après le match face à Newcastle (défaite 4-1), où tu demandes pourquoi il ne rectifie pas son erreur, tu te dis que dans une poule un peu homogène, un choix à la con... Tu termines troisième et il peut t'emmener jusqu'au bout en Ligue Europa. Il va travailler, il va essayer d'inventer, il va mettre une équipe en place, ça va être extrêmement passionnant à suivre avec soit un feu d'artifice, soit il peut te décevoir », a prévenu Daniel Riolo.