PSG ‍: Luis Enrique est dégoûté

Par Quentin Mallet

Heureux finaliste de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique n'a toutefois pas oublié son passage victorieux au FC Barcelone. Très déçu de l'élimination des Blaugranas, il s'estime toutefois heureux de ne pas avoir à les affronter.

Exceptionnel tout au long de la saison, le FC Barcelone de Hansi Flick a buté sur une équipe de l'Inter Milan particulièrement robuste. Résultat, les Blaugranas ne verront pas la finale de la Ligue des champions. Dommage, car ils auraient pu retrouver un club qu'ils considèrent désormais comme un ennemi, le Paris Saint-Germain, en finale. Pour Luis Enrique, qui a connu de nombreux succès en Catalogne avec un quintuplé retentissant en 2014-2015, c'est une grosse déception de ne pas voir son ancien club accéder à la dernière marche avant le titre. Malgré tout, il considère que c'est un mal pour un bien, car il n'aurait pas aimé avoir à disputer la finale contre son club de cœur.

« Jouer contre le Barça aurait été la pire chose pour moi »

Le Barça éliminé, Kylian Mbappé jubile https://t.co/8tXD4S694E — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

« Ils ont marqué six buts. Si vous disiez à quelqu'un qu'il marquerait six buts en demi-finales et serait éliminé, il ne vous croirait même pas. Je pense que le Barça a prouvé avec son style le type de football qui se joue là-bas. Tout au long de l'histoire, je pense qu'ils se sont distingués par cela. Il aurait pu être en finale, et il méritait d’être en finale. Mais si je dois être honnête, jouer contre le Barça en finale de la Ligue des champions aurait été la pire chose pour moi. Si nous n'avions pas été dans un si bon état, j'aurais été heureux que le Barça se qualifie et remporte le trophée, mais maintenant, nous sommes là et nous allons essayer de le gagner. Je sais que le PSG n'a pas beaucoup de sympathie à Barcelone, mais c'est la vie, et je fais mon travail », a expliqué Luis Enrique après la qualification contre Arsenal. Face à l'Inter, il aura au moins l'occasion de venger les Catalans, et de marquer l'histoire en rejoignant la petite liste des entraineurs victorieux de la Ligue des Champions avec deux clubs différents.