PSG ‍: Luis Enrique élu meilleur entraîneur de l'histoire du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur du Havre ce samedi, le Paris Saint-Germain a poursuivi sa série d'invincibilité en Ligue 1 et sa folle saison. Un exercice historique marqué du sceau de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol se place déjà très haut dans le cœur des supporters parisiens.

Quand Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier, beaucoup présidaient une saison difficile pour le club parisien. Avec un effectif rajeuni sans star majeure, Paris est pourtant plus intouchable que jamais. Après 30 journées de championnat, le PSG reste invaincu et devrait le rester jusqu'à la fin, ce qui constituerait un exploit inédit en France. Les Parisiens font partie des favoris pour le sacre en Ligue des champions grâce à un jeu séduisant, un collectif généreux et des leaders éblouissants. Un succès dû en grande partie à son architecte, l'entraîneur Luis Enrique.

Luis Enrique, déjà meilleur entraîneur du PSG ?

L'ancien coach du Barça et de la sélection espagnole a imposé sa philosophie de jeu malgré les critiques et les contre-performances en C1 en première partie de saison. Sa méthode est payante et les supporters du PSG l'ont déjà bien reconnu selon un sondage Odoxa. L'étude montre que Luis Enrique est considéré comme le meilleur entraîneur de l'Histoire du club. 62% des supporters parisiens le pensent. Le plébiscite est presque identique concernant les amateurs de football en France. 49% d'entre eux estiment qu'il est au sommet de la hiérarchie des coachs parisiens.

⚽🇫🇷 #PSGHAC

🎙 Luis Enrique : "Il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un mauvais match"#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/KaW27IjdPI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2025

Un résultat qui illustre la popularité du PSG 2024-2025 grâce à ses résultats, son jeu et son état d'esprit. Cela reste quand même une surprise pour Luis Enrique, arrivé il y a moins de 2 ans, puisque la saison n'est même pas encore terminée. Surtout, l'Espagnol devance des techniciens emblématiques passés par le Parc des Princes : Artur Jorge, Georges Peyroche (qui a offert ses deux premières coupes de France au PSG), Carlo Ancelotti, Laurent Blanc ou encore Thomas Tuchel. Reste à voir si cette cote d'amour résistera en cas d'échec en Ligue des champions, en coupe de France ou en Ligue 1 d'ici mai prochain.