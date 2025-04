PSG ‍: Luis Enrique demande à Dembélé de se calmer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue 1, le PSG a un match à rattraper du côté du FC Nantes. L'occasion pour les hommes de Luis Enrique de poursuivre leur série d'invincibilité en championnat.

Le PSG est déjà champion de France mais compte bien terminer l'exercice en cours invaincu. Pour cela, il faudra se débarrasser de Nantes ce mardi soir du côté de La Beaujoire. Difficile de savoir pour le moment si Luis Enrique fera tourner pour cette rencontre, comme ce fut le cas ce week-end lors de la réception du Havre. Ousmane Dembélé n'a pas joué, lui qui a besoin de se reposer, aussi bien physiquement que mentalement. Le génie français était d'ailleurs très déçu après la défaite en Ligue des champions sur la pelouse d'Aston Villa. Dembélé veut que ses partenaires ne baissent pas le pied en cette fin de saison au vu des échéances à venir. Pour Luis Enrique, c'est d'ailleurs une très bonne chose de pouvoir compter l'ancien Barcelonais dans ses rangs.

Dembélé, Luis Enrique comprend mais...

En conférence de presse ce lundi, l'entraîneur du PSG est en effet revenu sur l'attitude récente de Dembélé. Et l'Espagnol demande de la sérénité : « Ce match a été composé de plusieurs moments. Il y a eu beaucoup d'excitation au début puis on a perdu le contrôle, avec une quasi-égalisation sur les deux matches. Puis le contrôle est revenu. Ousmane était déçu. C'est l'un des joueurs qui a la plus grande capacité à gérer ces instants. Il voulait transmettre cela à ses partenaires. Parfois, le résultat ne reflète pas tout ce que tu as donné. Sur l'ensemble des deux matches, nous méritons notre qualification ». Il faudra néanmoins se montrer un peu plus sérieux lors de la demi-finale de Ligue des champions à venir contre Arsenal. L'expérience fera la différence, comme le talent individuel. Et Dembélé en a à revendre.