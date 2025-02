PSG ‍: Luis Enrique craque pour ce joueur à 100 millions

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne devrait pas faire de nouvelle recrue en cette toute fin de mercato hivernal, le club de la capitale place déjà certains pions pour l'été prochain. Le profil de Kobbie Mainoo plait beaucoup à Luis Enrique.

Le PSG cible des joueurs bien précis depuis l'arrivée au club de Luis Enrique. L'Espagnol veut des joueurs adaptés à ses idées de jeu et ne veut surtout pas se précipiter. Cet hiver, les champions de France ont rajouté Khvicha Kvaratskhelia à leur effectif. Le Géorgien était apprécié de longue date par la direction francilienne. Cette dernière a en plus des idées précises pour l'été prochain. L'objectif sera notamment de se renforcer au milieu de terrain avec des joueurs pouvant apporter une vraie plus-value selon Luis Enrique. Et le Paris Saint-Germain a apparemment une cible audacieuse en Premier League, à savoir Kobbie Mainoo.

Luis Enrique rêve de Kobbie Mainoo au PSG dès l'été prochain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par kobbie mainoo (@kobbie)

Selon les informations d'Ekrem Konur, le club de la capitale a en effet flashé sur l'Anglais de Manchester United. Luis Enrique en fait même une priorité pour l'été prochain. En fin de contrat avec les Red Devils en juin 2027, Mainoo pourrait se laisser tenter par une expérience en France. Surtout au vu des récents résultats de Manchester United. Le PSG souhaite proposer une somme de plus de 100 millions d'euros aux Mancuniens pour arracher Mainoo. Outre le club de la capitale, le Bayern Munich lorgne aussi sur le joueur de 19 ans, rare joueur de United à faire bonne impression depuis le début de la saison. Reste à savoir si Luis Enrique aura gain de cause... A noter que si le Real Madrid était un temps intéressé par Mainoo, les Merengue vont plutôt sur concentrer sur le dossier Martin Zubimendi et ce, pour remplacer très certainement Aurélien Tchouameni.