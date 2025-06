PSG ‍: Luis Enrique aux anges, son supersub lui jure fidélité

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un statut de remplaçant, Gonçalo Ramos n’a aucunement l’intention de quitter le PSG, comme il l’a officiellement fait savoir avant le deuxième match de la Coupe du monde des clubs contre Botafogo.

Recruté par le Paris Saint-Germain il y a maintenant deux ans en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos vient de conclure une saison contrastée. L’international portugais a inscrit 18 buts et délivré 6 passes décisives, des statistiques plus que correctes pour un avant-centre de 23 ans. Mais c’est avant tout dans un rôle de joker que le Portugais a brillé, Luis Enrique ayant fait de lui un remplaçant derrière le nouveau titulaire en pointe, Ousmane Dembélé.

« Ma situation ? Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien !



La cohésion ? On est tous ensemble pour travailler. On a gagné bcp de matchs et de trophées, mais on veut gagner encore plus »



Gonçalo Ramos 🎙️🇵🇹#PSG pic.twitter.com/cRVQ13TYWI — Ilies Peeters (@IliesPeeters) June 18, 2025

Son faible temps de jeu pourrait donner à l’ex-attaquant du Benfica Lisbonne des envies d’ailleurs, d’autant que la presse se fait régulièrement l’écho d’un départ potentiel et de l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment en Premier League. En marge de l’entraînement du PSG aux Etats-Unis avant le deuxième match de la Coupe du monde des clubs contre Botafogo, Gonçalo Ramos a toutefois clarifié son avenir, faisant savoir qu’il n’avait pas dans l’idée de partir. « Je suis très bien ici » a d’abord lancé le buteur parisien, avant de poursuivre.

Gonçalo Ramos veut rester au PSG

« C’est normal que tout le monde parle un peu mais pour moi, ce n’est rien ». Un message clair à l’encontre de sa direction et des clubs potentiellement intéressés pour Gonçalo Ramos, bien décidé à rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine même s’il sait qu’inverser la tendance sera difficile voire impossible. Car on imagine assez mal Luis Enrique modifier ses plans en attaque, tant Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé lui donnent satisfaction en attaque, sans oublier Bradley Barcola. L'entraîneur espagnol s'est cependant toujours dit satisfait de Gonçalo Ramos, et heureux de pouvoir compter sur un tel joker avec un attaquant au profil différent. Il sera tout de même intéressant de voir la réaction du PSG en cas de très grosse offre pour Gonçalo Ramos dans les semaines à venir.