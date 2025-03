PSG ‍: Luis Campos voit rouge, Van Dijk l’a ridiculisé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Battu par Liverpool (0-1) mercredi en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut regretter l’absence de sanction contre Ibrahima Konaté, coupable d’un geste très litigieux sur Bradley Barcola. A la mi-temps, le conseiller sportif Luis Campos a exprimé sa colère et s’est fait recadrer par Virgil van Dijk.

Beaucoup se demandent encore comment Davide Massa et ses assistants à la VAR ont pu épargner Ibrahima Konaté. A la 25e minute du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool mercredi, le défenseur central des Reds s’est rendu coupable d’une faute assez évidente. Son coup d’épaule dans le dos de Bradley Barcola empêche l’ailier parisien d’aller défier le gardien Alisson Becker. La VAR n’aurait accordé qu’un coup franc puisque le contact se situe légèrement en dehors de la surface. Mais le natif de Paris aurait récolté un carton rouge direct si la faute avait été signalée.

Van Dijk tacle la Ligue 1

Les officiels en ont décidé autrement et Ibrahima Konaté a pu poursuivre ce huitième de finale aller tranquillement. Beaucoup plus tranquillement que Luis Campos. A la mi-temps, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a piqué une colère contre l’arbitre italien à cause de cette action. « C'est rouge ou penalty n'importe où dans le monde, c'est rouge ou penalty n'importe où dans le monde ! », a répété le dirigeant en anglais dans les couloirs du Parc des Princes.

La grosse colère de Luis Campos dans le couloir du Parc des Princes qui réclame un carton rouge contre Ibrahima Konaté pour son geste sur Bradley Barcola 😳



Le Français aurait-il dû être exclu selon vous ? 🤔#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/Mn52fECGpQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2025

Derrière lui, Virgil van Dijk a assisté à la scène et n’a pas pu s’empêcher de répondre au Portugais. « Ce n'est pas la Ligue 1, mon frère », a lâché le défenseur central et capitaine de Liverpool, toujours dans la langue de Shakespeare. Même s’il est vrai que les arbitres ont tendance à davantage siffler en France par rapport à d’autres compétitions comme la Ligue des Champions, la faute d’Ibrahima Konaté semble bien réelle, et ce peu importe le contexte.