PSG ‍: Luis Campos gratte 2,5 millions d'euros à la Juventus

Par Adrien Barbet

Prêté à la Juventus de Turin cette saison, Leandro Paredes n'est pas parvenu à s'imposer en Serie A. Le milieu de terrain n'a pas été retenu par les dirigeants italiens et va revenir au PSG. Luis Campos a tout de même trouvé le moyen de récupérer de l'argent sur cet échec.

Champion du monde l'hiver dernier avec l'Argentine, Leandro Paredes n'a pas profité de ce titre pour s'imposer à la Juventus de Turin, avec qui il a disputé 34 matchs pour 1 but inscrit. À cause du retrait de 10 points, la Vieille Dame pointe à la septième place du classement et jouera, pour le moment, l'Europa Conference League la saison prochaine. La Juventus qui a de gros soucis financiers, n'est pas en mesure de lever l'option d'achat dans le contrat de l'Argentin qui s'élève à 22,6 millions d'euros. Néanmoins, suite à ce rejet du club italien de recruter définitivement le joueur du PSG, les Bianconeri vont devoir payer une pénalité à Paris.

Paredes retourne au PSG, Luis Campos saigne la Juventus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L I R I C O (@liricoimagen)

Selon les informations de Tuttojuve, le club turinois a bien décidé de ne pas lever l'option d'achat du milieu de terrain. En contrepartie, la Juventus va devoir payer 2,5 millions d'euros de compensation au PSG. Un deal négocié en avance par Luis Campos qui avait visiblement prévu que la Juve n'allait pas forcément vouloir conserver le joueur de 28 ans. Paredes reviendra donc à Paris l'été prochain mais a toujours peu de chances d'être un joueur titulaire ou important du club de la capitale. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG et évalué à 12 millions d'euros sur le site Transfermarkt, l'ancien joueur de l'AS Roma va probablement être placé sur la liste des transferts. Acheté 47 millions d'euros en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg en 2019, l'Argentin ne rapportera pas autant pour son départ du PSG. Loin de là même.