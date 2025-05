PSG ‍: Luis Campos débarqué, revoilà Antero Henrique

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Luis Campos entretient le flou concernant son avenir au PSG. Le directeur sportif portugais n'a toujours pas prolongé son contrat. Le club parisien réfléchit déjà à son remplaçant et un ancien de la maison est visé.

Jeune et séduisant, le PSG version 2024-2025 doit beaucoup à Luis Enrique. Toutefois, difficile de ne pas inclure Luis Campos dans ce triomphe. Le directeur sportif portugais a eu le nez fin pour améliorer l'équipe parisienne. Il est allé chercher ses compatriotes Joao Neves et Vitinha dans son pays natal tout comme les jeunes talents français Bradley Barcola et Désiré Doué. Une audace louée par Luis Enrique qui apprécie travailler avec lui. Cependant, la séparation entre les deux hommes est plus proche que jamais. En effet, Luis Campos n'a pas prolongé son contrat au PSG et la fin de saison approche à grands pas.

Antero Henrique, à nouveau directeur sportif du PSG ?

S'il négocie toujours avec Campos, le club parisien prépare déjà son remplacement. Selon le site Get Football News France, le plan B du Paris Saint-Germain est déjà tout trouvé en la personne d'Antero Henrique. Ce serait un retour au premier plan pour le Portugais qui a occupé le poste de 2017 à 2019 avec un bilan contrasté à l'époque. Néanmoins, il est resté influent au club et sa cote est remontée grâce à son efficacité pour vendre de nombreux indésirables du PSG ces derniers mois.

🚨 Luis Campos, bâtisseur de l'effectif actuel, devrait QUITTER le PSG. ❌



Le favori pour le remplacer au poste de directeur sportif est... Antero Henrique. 😳



(@GFFN) pic.twitter.com/8vBURlgypK — BeFootball (@_BeFootball) May 3, 2025

Antero Henrique est très intéressé à l'idée de redevenir directeur sportif du Paris Saint-Germain. Reste à voir quelle sera la réaction de Luis Enrique, très proche de Luis Campos depuis son arrivée dans la capitale en 2023. Une complémentarité entre les deux hommes forts du secteur sportif est très importante. Le PSG ne l'a que trop souvent appris à ses dépens par le passé.