PSG : LOSC, ASM… Un ancien flop de L1 réapparaît au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Après l’échec du mercato estival, le Paris Saint-Germain va de nouveau tenter d’attirer un milieu défensif cet hiver.

Plus on se rapproche du mois de janvier et plus les rumeurs se multiplient autour du club francilien, qui fait notamment parler en Italie. Selon les informations de Tuttosport, le champion de France s’intéresse à Soualiho Meïté, grande révélation du Torino depuis le début de la saison. Pourtant, le milieu de 24 ans est loin d’être un inconnu en Ligue 1. Passé par le LOSC et l’AS Monaco, où il n’a pas réussi à percer, l’ancien Girondin avait montré de bonnes choses pendant son prêt à Bordeaux la saison dernière.

Meïté continue donc sur sa lancée, à tel point que le média italien évoque aussi les intérêts du Milan AC, de l’Inter, de Naples, de la Lazio Rome, du Borussia Dortmund et d’Arsenal ! Autant dire que le PSG a de la concurrence sur ce dossier. Mais c’est plutôt le Torino qui représente le principal obstacle. En effet, le club de Turin estime que le natif de Paris a encore une marge de progression. Et refuse de le transférer dans les prochains mois. Reste à savoir s'il s'agit d'un vrai stop ou d'une stratégie pour faire monter les enchères...