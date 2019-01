PSG : Loin d’être la priorité de Paris au mercato, il est dégoûté

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

À plusieurs reprises ces dernières semaines, Abdoulaye Doucouré a clamé son amour pour le Paris Saint-Germain. Annoncé dans le viseur du club francilien en vue du mercato, le milieu de terrain de Watford ne semble néanmoins pas être la priorité de Nasser Al-Khelaïfi et d’Antero Henrique, lesquels préfèrent visiblement Frenkie De Jong, Idrissa Gueye ou encore Julian Weigl. Interrogé sur l’éventualité d’un transfert dans la capitale française par Canal Plus, l’ancien joueur du Stade Rennais a lâché un constat assez lucide sur la situation. Malheureusement pour lui…

« Je ne suis pas la priorité du PSG, ça c'est sûr… »

« Est-ce que je suis sur la short-list du PSG ? Je pense que c'est une très longue liste. Moi je fais ma saison à Watford, après c'est vrai que j'ai lu que Paris cherchait un milieu de terrain. Je suis flatté par cet intérêt, mais pour le moment il n'y a rien de concret, donc je me concentre vraiment sur mes performances en club. Sincèrement, on n'a pas eu de contact et Watford n'a pas été contacté par le PSG, donc c'est seulement des choses qu'on dit dans la presse. La probabilité que je signe au PSG est très très faible, car je pense que Paris suit pas mal de joueurs. Je ne suis pas la priorité, ça c'est sûr. Après s'il y a une opportunité, bien sûr qu'on l'étudiera » a confié Abdoulaye Doucouré, qui n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une nouvelle aventure au sein d’un club anglais dans un futur proche. A une condition, que celui-ci dispute la Ligue des Champions, une compétition qui fait bien évidemment rêver le joueur de 25 ans.