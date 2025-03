PSG ‍: Liverpool a hâte d'en découdre avec Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir au Parc des Princes, le PSG et Liverpool s'affrontent en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un match très attendu par Virgil van Dijk.

Le PSG est en grande confiance avant la réception de Liverpool ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale et sa puissance offensive ont de beaux arguments à faire valoir pour battre les Reds. Des Reds également en feu ces dernières semaines et qui ne veulent pas s'avancer en victimes au Parc des Princes. Même si le Paris Saint-Germain est impressionnant, les hommes d'Arne Slot savent ce qu'ils ont à faire pour ramener un bon résultat avant le match retour à Anfield Road. Ce n'est pas Virgil van Dijk qui dira le contraire.

Liverpool est prêt

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virgil van Dijk (@virgilvandijk)

Lors d'un entretien accordé au Liverpool Echo, le défenseur batave a en effet donné son ressenti avant le déplacement à Paris. Pour lui, ses coéquipiers sont prêts malgré l'opposition que proposera le club de la capitale : « Ce sera un très bon match, je m’y attends, contre une équipe en forme. Je pense qu’ils ont très bien joué lors de leur dernier match de Ligue des Champions contre Brest. (...) Ce sera difficile, mais ce sont ces matchs-là que l’on veut disputer, et j’ai vraiment hâte d’y être. (...) Nous sommes en phase à élimination directe, et il n’y a plus de place pour les erreurs ou les mauvaises performances. Il y a deux matchs pour se qualifier, et nous voulons être si bons que nous méritons de passer. Il faut se battre, tout donner pour gagner. C’est ce que nous allons essayer de faire, mais nous sommes évidemment très conscients de leur qualité ». Place désormais au spectacle entre deux des formations les plus en forme d'Europe. La dernière fois que Paris a reçu Liverpool, les Parisiens s'étaient imposés 2 buts à 1. C'était en novembre 2018.