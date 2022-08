PSG : Lionel Messi touché droit au coeur par ce transfert

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Parti pour réaliser une grande saison avec le PSG, Lionel Messi reste avant tout un ami fidèle et a envoyé tout son soutien à Luis Suarez dans sa nouvelle aventure en Uruguay.

Il y a des amitiés qui sont devenues célèbres dans le football. Maxwell et Zlatan, Ronaldo et Marcelo, Zidane et Dugarry. Mais l’une des plus belles histoires d’amitié est évidemment celle entre Luis Suarez et Lionel Messi. Les deux hommes se sont côtoyés pendant 6 années à Barcelone et sont devenus inséparables. À tel point que le septuple ballon d’or n’a pas hésité à prêter son jet privé pour qu’El Pistolero parte à Montevideo afin de signer son contrat avec le Nacional, le club formateur de Suarez. Un retour très attendu par tous les fans uruguayens qui doivent être enthousiastes à l’idée de retrouver le petit Luis qui est arrivé à 11 ans dans l’équipe des jeunes. Aujourd’hui, à 35 ans, il est devenu l’un des meilleurs attaquants du XXIe siècle. Et forcément, même s'il est désormais au PSG, Messi n’est pas insensible à ça.

Messi, le premier fan de Suarez

Messirve tu saludo 👋🏼😄



El mensaje de Leo Messi para su gran amigo @LuisSuarez9, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. #SuárezEnNacional#ElClubGigante 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/MJJUZm9rsS — Nacional (@Nacional) July 31, 2022

Alors que l’arrivée de Luis Suarez en Uruguay a été officialisée, Lionel Messi a pensé à envoyé un joli message à son ami et son nouveau club. « Je veux t’envoyer un gros câlin et te souhaiter bonne chance dans cette nouvelle étape de ta carrière. Je sais à quel point il est important pour toi d'être là à Nacional, de retour chez toi et dans ton pays après si longtemps, pour te préparer à la Coupe du monde qui approche à grands pas. Maintenant, je vais devoir suivre Nacional depuis ici. Tu sais que je t'aime beaucoup et que je ferais n'importe quoi pour toi. Je te souhaite bonne chance et j'espère te voir bientôt. » a déclaré le joueur du PSG. Visiblement, Messi semble être devenu supporter d’une nouvelle équipe grâce à Luis Suarez.