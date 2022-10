PSG : Lionel Messi meilleur joueur du monde, le débat prend fin

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mardi soir en pulvérisant le Maccabi Haïfa (7-2). Leo Messi aura réalisé une performance soulignée par les observateurs.

Leo Messi réalise un début de saison époustouflant sous les couleurs du PSG. Encore double buteur ce mardi soir face au Maccabi Haïfa, le septuple Ballon d'Or a mis tout le monde d'accord. Messi affiche des stats de haute volée, avec 12 passes décisives et 11 buts inscrits en 16 matchs disputés toutes compétitions confondues. De très bon augure pour le PSG mais également pour l'Argentine avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. A l'heure actuelle, certains pensent même que Leo Messi est toujours le meilleur joueur du monde. C'est en tout cas l'avis de Dominique Grimault.

Messi, c'est toujours lui le boss !

En marquant un doublé hier, Leo Messi est revenu à 11 unités du record de Cristiano Ronaldo comme meilleur buteur de l'histoire de la LDC.



1️⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (140 buts)

2️⃣ Leo Messi 🇦🇷 (129 buts) 🔺+2 pic.twitter.com/1qrD9ZlMax — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2022

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste est en effet revenu sur la performance XXL de Leo Messi face au Maccabi Haïfa. Pour lui, Messi n'a toujours pas d'égal sur la planète football. « Je veux insister sur le retour majestueux de Leo Messi. Il a éclaboussé ce match. Messi nous montre en 90 minutes que c'est toujours le meilleur joueur du monde. Evidemment, on peut parler de l'adversaire un peu tendre mais ce qu'il a montré, c'est exceptionnel. Il a fait des tours de passe-passe, il a marqué deux buts absolument magnifiques », a notamment indiqué Dominique Grimault, ravi de revoir Leo Messi évoluer à un niveau proche du sien quand il était au FC Barcelone. L'Argentin pourrait d'ailleurs être prochainement prolongé par le PSG. Le club de la capitale, via Luis Campos, réfléchit à lui proposer un contrat jusqu'en 2025. Mais dans ce dossier, le Barça et des clubs de MLS veulent aussi tenter leur chance. Comme il l'a récemment indiqué, Leo Messi prend les matchs un par un et décidera de son avenir une fois la Coupe du monde au Qatar terminée.