PSG : Lionel Messi est un joueur banal, Larqué sans pitié !

Par Mehdi Lunay

Pour le moment cette saison, le constat est implacable : Lionel Messi n'est pas à la hauteur des attentes au PSG. Le septuple ballon d'or déçoit régulièrement et son nombre de buts n'est pas très important. Pour Jean-Michel Larqué, ce n'est déjà plus le Messi des grands jours.

Cet été, son arrivée n'a pas laissé insensible en France, que l'on soit un supporter du PSG ou pas. Lionel Messi signait au PSG et beaucoup se frottaient les yeux pour constater qu'ils n'étaient pas en train de rêver. Le septuple ballon d'or est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et a marqué de son empreinte la planète football depuis quinze ans. Au vu de sa moyenne de buts sur la dernière décennie, il était naturel de s'imaginer que l'Argentin allait mettre le feu aux défenses de Ligue 1 et affoler les chiffres. Mais, force est de constater que le rendement de la Pulga n'est pas à la hauteur des attentes. Ses prestations, son état d'esprit et ses deux petits buts inscrits en Ligue 1 inquiètent beaucoup les observateurs.

Jean-Michel Larqué a fait le deuil du grand Lionel Messi

Au-delà des inquiétudes, ce sont surtout les critiques qui viennent souvent accompagner chaque sortie de Lionel Messi avec le PSG. Après son match décevant et son penalty raté face au Real Madrid, les médias français n'ont pas été tendres alors que la comparaison avec Kylian Mbappé ne plaidait pas pour l'Argentin. Si cela n'a pas plu en Argentine où l'on se plaint d'un irrespect de cette légende du football, pour Jean-Michel Larqué c'est tout à fait normal. On peut être et avoir été mais, pour l'ancien capitaine des Verts, si Messi a été le meilleur il ne l'est plus maintenant.

🗣💬 Captain Larqué : "Malheureusement nous jugeons le Messi du PSG, on oublie le reste. Celui du PSG reste sur notre faim, on le regrette. En attendant qu'il s'adapte, Raí a mis 1 an à s'adapter, et pendant qu'il n'était pas bon, on disait qu'il n'était pas bon." #RMClive pic.twitter.com/vb5C37PpBr — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 22, 2022

C'est en tout cas ce qu'il a suggéré à un auditeur sur l'antenne de RMC lors de l'émission Rothen s'enflamme. « Tu juges Lionel Messi sur ce qu’il a fait il y a deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans même sept mois. Malheureusement nous jugeons le Messi du PSG, on oublie le reste. Celui du PSG reste sur notre faim, on le regrette. En attendant qu'il s'adapte, Raí a mis 1 an à s'adapter, et pendant qu'il n'était pas bon, on disait qu'il n'était pas bon », a t-il indiqué. En d'autres termes, Lionel Messi ne bénéficie pas et plus d'un statut particulier au PSG, devant être traité comme ses coéquipiers, notamment dans la presse. Si l'Argentin veut mettre fin aux critiques, il devra donc enchaîner des prestations plus conformes à sa réputation.