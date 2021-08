PSG : Lionel Messi en Ligue 1, la réaction version KO de Daniel Riolo

Dans : PSG.

La signature imminente de Lionel Messi au Paris Saint-Germain suscite un énorme engouement en France. Pour Daniel Riolo, qui avait évoqué cette possibilité il y a plusieurs mois, c'est clairement un choc que l'on soit supporter ou pas du PSG.

Daniel Riolo avait été un des rares journalistes à se mouiller il y a plusieurs mois lorsque la rumeur avait envoyé Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le journaliste de RMC ayant expliqué qu’il avait effectivement eu des infos dans ce sens. Et même si finalement c’est la situation financière du FC Barcelone qui a précipité cette opération, Riolo avait vu juste. Mais maintenant que la venue du sextuple Ballon d’Or au PSG se confirme, le journaliste avoue que c’est une colossale opération, mais aussi pour le championnat de Ligue 1. Car si les Anglais peuvent toujours se moquer de la « farmer league », notre pays réunit les plus grandes stars du football. Et même s’il sait que le Paris Saint-Germain ne fait pas l’unanimité en France, l’intérêt suscité par le club de la capitale dépasse, et de loin, celui provoqué par les autres équipes de Ligue 1.

Le seul truc qui me chiffonne c’est que j’avais demandé, Messi PSG tout ça ok mais pas pendant mes vacances… et voilà ! 0 respect… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 6, 2021

Et cette signature de Lionel Messi à Paris est un moment historique. « Déjà l’été 2017 avait été complètement fou, Mbappé-Neymar au PSG c’était incroyable, mais là c’est encore au-dessus, car je pense que Messi, car même si c’est toujours dur à dire, je pense que c’est le meilleur joueur de tous les temps ou ce n’est pas loin. L’équivalent ça aurait été si Pelé était venu en Europe avant de signer au Cosmos New York, c’est Maradona quand il arrive à Naples, c’était incroyable à l’époque. Là je pense qu’on est dans le Top 3 ou Top de l’histoire des transferts dans le football. Et qu’il arrive en Ligue 1, dans notre championnat c’est complètement fou. Là pour la visibilité de la Ligue 1, ça peut faire augmenter les droits, mais en France même s’il y a toujours autant d’anti-PSG ils regardant les matchs de Paris, car c’est l’équipe qui fait le plus d’audience », fait remarquer, lors de l’After Foot, Daniel Riolo.