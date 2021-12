PSG : Lionel Messi 2022, il sera l'élu

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les débuts de Lionel Messi au PSG sont pour le moment très timides. Le septuple Ballon d'Or n'a inscrit qu'un but en Ligue 1 et ses prestations n'ont pas toujours été tonitruantes. Mais, Jérôme Rothen a vu du mieux en cette fin d'année, attendant 2022 avec impatience.

Lionel Messi avait habitué la planète foot à marquer autant de buts que le Père Noël n'offre de cadeaux le 25 décembre au matin. L'Argentin a toujours marqué au moins 25 buts par saison en championnat depuis 2010. Des statistiques qui contrastent fortement avec celles de ses débuts au PSG. Depuis son arrivée en Ligue 1, il n'a inscrit qu'un tout petit but face à Nantes le 20 novembre dernier. En Ligue des Champions, c'est meilleur avec cinq buts dont deux penaltys. L'état d'esprit de l'Argentin et sa tendance à marcher sur le terrain ont aussi crispé les observateurs. Certains doutant même de l'implication et de la motivation de Messi à Paris.

Rothen optimiste sur le niveau de Messi à l'avenir

Jérôme Rothen a fait partie de ceux-ci. Le consultant RMC est connu pour son attachement au PSG et pour son suivi très poussé du club. S'il n'a pas toujours apprécié les prestations de Messi avec le PSG, il a toutefois constaté un regain de forme et s'attend à une progression continue de l'Argentin dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans son émission Rothen s'enflamme.

« Oui, il a quatre premiers mois compliqués, alors après il n'a pas beaucoup joué non plus. Il y a une déception en Ligue 1, car on s'attendait à ce qu'il soit plus décisif, même si cinq passes décisives en onze matchs, ce n'est pas catastrophique non plus, mais quand on s'appelle Messi on s'attend à mieux, surtout en terme de but. Il faut être patient, et cela montre qu'il y a un temps d'adaptation aussi, même si c'est Messi. Il y a aussi le comportement, il y a des matchs où il n'a que marché, où il perdait tous les duels, c'est inhabituel chez lui, il se fait bouger. Il n'a pas été dans sa meilleure forme. Mais depuis un mois, même s'il n'est pas aidé par une équipe à la ramasse collectivement, il commence à être un relais pour les milieux de terrain, à avoir une influence sur le milieu parisien, c'est bon signe pour la nouvelle année », a t-il développé. Est-ce que 2022 sera meilleur pour Messi avec le PSG ? Cela serait souhaitable au vu des échéances importantes qui attendent le club, notamment en Ligue des Champions. Des matches qui seront le juge de paix pour déterminer le niveau de l'Argentin au PSG.