PSG : Lewandowski absent, Mbappé est aux anges

Pour Kylian Mbappé, l'absence de Robert Lewandowski pour le choc de Ligue des Champions est une bonne nouvelle pour le PSG. Presnel Kimpembe aurait aimé affronter le Polonais, mais se méfie tout de même de la puissance offensive du Bayern.

Le PSG ne pouvait probablement pas imaginé pire préparation avant le quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi soir. Battus à domicile par le LOSC en montrant un visage bien décevant, les hommes de Mauricio Pochettino sont loin d'avoir rassurés avant le rendez-vous le plus important de leur saison. Pourtant, le PSG aborde ce match avec une nouvelle qui pourrait bien l'arranger. Robert Lewandowski, auteur de 44 buts en 35 matchs cette saison, manquera le match aller et (très) probablement le retour également. Interrogé à ce sujet par Telefoot, Kylian Mbappé n'a pas fait dans la langue de bois. « On ne va pas faire la fine bouche : Robert Lewandowski est un grand joueur, et son absence est une « bonne » nouvelle pour nous… même si je n’aime pas trop me réjouir des blessures des autres » s'est réjouit à demi-mots l'attaquant parisien.

Kimpembe pas de cet avis

À l'inverse, le défenseur Presnel Kimpembe, directement concerné car adversaire direct potentiel de Lewandowski, aurait préféré pouvoir affronter le géant polonais. « J’aurais préféré que Lewandowski soit là. Je suis un compétiteur et j’aime bien jouer contre de grands joueurs. Après, qu’il soit là ou pas ça ne va pas changer grand-chose, ça reste une grande équipe du Bayern » a expliqué l'international français. Une absence à relativiser car même sans Lewandowski, l'armada offensive des Allemands reste impressionnante : Kingsley Coman, Thomas Müller, Leroy Sané ou encore Serge Gnabry peuvent faire la différence à tout moment. Les Bavarois ont d'ailleurs consolidé leur place de leader de Bundesliga en allant s'imposer à Leipzig, et ce sans leur buteur vedette. Si le Bayern sera privé de son arme numéro 1, le PSG devra également faire sans Marco Verratti touché par le Covid-19 ou encore Leandro Paredes, suspendu.