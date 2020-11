PSG : Les stars snobent les Ultras, la Cup est pleine

Dans : PSG.

Le Collectif Ultras Paris a bien du mal à comprendre l'attitude du Paris Saint-Germain et des joueurs à son encontre. Et la grogne monte.

Leonardo avait réussi à mettre les supporters du PSG en colère après ses propos sur « Marseille la ville du football », mais du côté du CUP on est également de plus en plus mécontent de la manière dont le club de la capitale snobe totalement ses plus chauds supporters. Si Neymar et ses coéquipiers avaient dignement fêté la qualification pour le Final 8 avec les Ultras après un match à huis clos contre Dortmund resté célèbre en mars dernier, depuis c’est le silence total. Le Paris Saint-Germain et le Collectif Ultras Paris n’ont quasiment plus aucune relation, et les footballeurs du PSG ne communiquent plus du tout avec le CUP.

Dans Le Parisien, Nicolas Boffredo, nouveau président des Ultras du Paris SG, regrette cette attitude de leur club préféré et s’indigne de cette manière de faire. « On n’a aucun lien avec les joueurs. On fait les tifos, les déplacements, mais on représente aussi l’ensemble des supporteurs. On n’est pas là pour apprendre leur métier aux joueurs, mais il faut un minimum d’échanges. Lors de la réunion que nous avons eue après ma nomination, j’ai posé la question et on m’a répondu que c’était compliqué avec le Covid. Est- ce que c’est une pirouette, la réalité ? Ou est-ce qu’ils ne veulent pas nous voir, comme on l’entend parfois ? C’est un peu lourd (...) On aimerait un peu plus, ne serait-ce qu’une rencontre, pour que la relation ne s’arrête pas à l’ambiance et aux banderoles. On a vécu ce moment contre Dortmund ensemble, et depuis rien n’existe. On ne comprend pas », explique le patron du Collectif Ultras Paris, qui avoue que pour l’instant il s’interroge encore sur un retour au Parc des Princes en cas de réouverture du stade avec une jauge limitée.