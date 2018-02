PSG : Les rageux anti-Mbappé vont bientôt la mettre en veilleuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé l'a rapidement compris, en signant l'été dernier au Paris Saint-Germain, son statut de chouchou du public allait changer, du moins chez une frange de spectateurs. Et cela n'a pas raté, puisqu'au moment où le jeune attaquant français du PSG connaît un coup de moins bien, certains se déchaînent et évoquent déjà la fin du mythe Mbappé. S'il ne conteste pas la baisse de régime de l'ancien monégasque, Jérôme Alonzo remet tout de même les pendules à l'heure et prévient les rageux que Kylian Mbappé est loin d'être rentré dans le rang, très loin même.

Dans le Parisien, l'ancien gardien de but explique pourquoi il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives concernant l'international tricolore du PSG. « Il ne faut pas oublier qu’il vit seulement sa première saison pleine. Son statut a changé. Les yeux du monde entier sont braqués sur lui à chaque geste, à chaque raté. C’est normal que physiquement et mentalement il connaisse un petit coup de moins bien. Il est juste humain. Sa commotion cérébrale et son expulsion contre Rennes ont une incidence sur sa mauvaise passe. Il a eu des gestes malheureux et une attitude inhabituelle. Il y a de la frustration chez lui et cela l’incite à en faire plus. Mais son agacement est normal et on ne peut pas comprendre ce qu’il vit. Heureusement, il a la tête bien faite et c’est déjà un grand champion », rappelle Jérôme Alonzo, qui demande qu'on accorde un peu de temps à Kylian Mbappé, lequel n'a que 19 ans et joue dans les des plus grands clubs européens.