PSG : Les premiers mots de Thilo Kehrer au PSG

Dans : PSG, Mercato.

La recrue surprise de l’été se nomme Thilo Kehrer à Paris. Le jeune défenseur central allemand s’est engagé ce vendredi pour le club de la capitale française, et va tenter de franchir un énorme cap dans sa carrière. Avec le numéro 4 sur le dos, celui laissé libre par Yohan Cabaye puis Grzegorz Krychowiak, le joueur arrivé en provenance de Schalke 04 a affiché ses ambitions lors de ses premiers mots pour le site officiel de son nouveau club.

« C’est avec beaucoup d’émotions et d’ambitions que je rejoins aujourd’hui le Paris Saint-Germain. Dans l’Europe entière, la force et l’attractivité du projet parisien sont connues de tous. Nulle part ailleurs, je ne pouvais imaginer trouver un meilleur club pour poursuivre ma progression et atteindre mes objectifs. Je vais rencontrer ici des coéquipiers d’un niveau extraordinaire et un coach qui a accompli un très beau travail en Allemagne ces dernières années. Tous vont beaucoup m’apporter et j’espère aussi leur apporter rapidement mes qualités ! Je suis également impatient de découvrir le Parc des Princes, un des stades légendaires du football européen », a livré Thilo Kehrer, que les supporters parisiens vont prochainement découvrir, puisque l’Allemand a effectué la préparation complète avec son club avant de signer pour le PSG.