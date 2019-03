PSG : Les papys font de la résistance, et ça l'agace fortement

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le mercato devrait être mouvementé au Paris Saint-Germain cet été. Mais avant de penser à d’éventuelles arrivées, Nasser Al-Khelaïfi devrait boucler quelques prolongations de contrat. Ces dernières semaines, ce sont celles de Dani Alves et de Gianluigi Buffon qui sont évoquées avec insistance. Mais selon Eric Rabesandratana, le champion de France en titre s’apprête à faire une grosse erreur en prolongeant le gardien de 41 ans et le défenseur de 35 ans.

« Dani Alves a 35 ans… je ne pense pas qu’il faille le refaire signer. On sent qu’il est sur la fin. On comprend pourquoi la Juve l’a laissé partir libre. Ils ont vu qu’il avait atteint ses limites. Le PSG doit s’orienter vers autre chose, plus jeune, on a besoin de qualité dans les couloirs. Quant à Gigi Buffon, soit tu le prolonges pour le mettre derrière Areola avec une hiérarchie, et il aide le Français à passer un cap, soit tu le mets entraîneur des gardiens. Tu ne peux pas le prolonger pour le mettre numéro 1, ce n’est pas possible. Il n’y aurait pas logique sportive. Il faut mettre Alphonse en n°1. Il faut prendre des décisions fortes » a confié le journaliste de France Bleu Paris dans des propos rapportés par FootRadio.com. Un avis qui sera sans doute massivement partagé chez les supporters parisiens…