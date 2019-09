PSG : Les nouvelles médicales tombent pour Mbappé et Cavani

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

À six jours du début de la Ligue des Champions, et de la réception du Real au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de ses blessés. Parmi eux, Edinson Cavani et Kylian Mbappé s'apprêtent à reprendre le chemin de l’entraînement.

« Edinson Cavani : reprise progressive de l'entraînement cette semaine. Kylian Mbappé : bonne évolution avec retour à l'entraînement progressif la semaine prochaine », a précisé, dans un communiqué, le PSG, qui devrait donc faire sans ses deux attaquants phares contre Madrid. Les probables absences de Cavani et de Mbappé s’ajoutent à celles de Neymar, suspendu, et duo allemand Kehrer - Draxler, toujours en soins.