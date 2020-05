PSG : Les joueurs de Paris dégoûtent Daniel Riolo

Dans : PSG.

Comme d’autres clubs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à s’entendre avec ses joueurs pour une baisse de salaire. De quoi ternir l’image des Parisiens.

Après des semaines de discussions, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé un accord avec ses joueurs. Ces derniers, sollicités pour une baisse de salaire générale pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire, se montrent réticents et refusent d’afficher leur solidarité avec les employés du club. Une situation qui agace le président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que Daniel Riolo, dégoûté par l’attitude des Parisiens.

« Un club, quand il fonctionne, il va de la femme de ménage jusqu’à Neymar. Tout le monde doit être ensemble dans un club. Et tu dois avoir l’impression que tu es dans le même bateau malgré un salaire différent, des conditions de vie différentes, a imaginé le consultant de RMC. Et là, c’est comme dans le Titanic, tu as les capitaines, en première classe, prêts à foutre la tête des "troisième classe" sous l’eau ! Franchement, c’est dégueulasse. »

« Pas loin d’être écœurés »

« C’est terrible de se couper des gens que tu as derrière toi, sans parler de l’image lamentable que tu donnes aux supporters, a poursuivi le fan parisien. Je suis abattu par ça ! C’est absolument lamentable. Au début du confinement, les messages étaient plutôt positifs. On entendait qu’il y avait de vraies négociations au PSG et qu’il fallait juste être patient. Là, on est fin mai et il ne s’est toujours rien passé… On apprend que ça traîne et que les mecs traînent des pieds. Ouah… On n’est pas loin d’être écœurés. » Pour leur défense, les joueurs se disent peut-être que le Qatar n’a pas besoin d’aide financière…