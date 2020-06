PSG : Les jeunes délaissés pour les stars, Paris fait rêver les fans

Dans : PSG.

Après plusieurs mois de négociations, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à retenir le jeune Tanguy Kouassi. Peut-être le résultat d’une politique adoptée depuis des années.

Le départ imminent de Tanguy Kouassi au Bayern Munich représente un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain. En fin de contrat aspirant, le défenseur central capable d’évoluer au milieu avait montré un certain potentiel. A tel point que l’entraîneur Thomas Tuchel lui a souvent accordé sa confiance, tout comme le directeur sportif Leonardo qui a tout fait pour le convaincre de passer professionnel au sein de son club formateur, en vain. Pour Stéphane Bitton, cette défaite n’est que la conséquence d’une politique destinée à faire rêver les supporters.

« C’est un nouvel échec pour la formation du PSG, on ne compte plus le nombre de joueurs qui auraient pu faire carrière à Paris et qui sont partis sous d’autres cieux, a constaté le journaliste de France Bleu Paris. On pourrait faire quasiment deux équipes… Franchement on se demande comment sont gérés ces dossier, c’est aberrant. Je pense que de tout temps, la direction a pensé que les jeunes n’étaient pas vendeurs auprès du public parisien, qu’il fallait plutôt des stars. Il en faut, mais pas que… »

« Il faut que ça brille »

« Le passage de la formation à l’équipe première est compliqué à Paris, parce qu’il faut que ça brille, que le Parc des Princes soit plein, a expliqué notre confrère. Il n’y a que Kimpembe aujourd’hui. C’est un problème qui dure avec les années, ça fait 30 ans que c’est comme ça. Et on a aussi peut-être des jeunes qui sont de plus en plus exigeants financièrement et qui veulent vite gagner de l’argent. C’est regrettable pour le PSG. » Dans la même situation que Kouassi, le milieu Adil Aouchiche devrait rejoindre l’AS Saint-Etienne.