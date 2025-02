PSG ‍: Les Français jaloux et racistes, le Qatar dit stop

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En colère après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi annoncée ce jeudi, le Qatar menace de mettre un terme à ses investissements en France, et notamment au Paris Saint-Germain. Les Qataris se disent victimes de jalousie et de racisme dans l’Hexagone.

Au moment où le principal diffuseur DAZN fait trembler le football français, le Qatar vient en rajouter une couche. L’Etat aux commandes du Paris Saint-Germain n’a pas du tout apprécié la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi annoncée ce jeudi. Le président du club de la capitale est effectivement soupçonné de « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et de « complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère ».

Le Qatar n'en peut plus

Une accusation totalement injustifiée selon le dirigeant parisien, vivement soutenu par ses supérieurs. « Les Qataris en ont assez de tous ces abus, a réagi une source proche du gouvernement qatari auprès de la radio RMC. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l'incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu'ils essaient d'aider c'est apparemment pour du "soft power" – c'est de l'abus pur et simple et tout le monde en a assez. »

🚨Après vérification l’information de @RMCsport est juste, le Qatar pourrait bien se désengager de ses investissements en France ( PSG et BeIN sport ). Après avoir tout fait pour ramener les meilleurs joueurs du monde en France, après avoir poussé le monde entier à regarder le… — La Source Parisienne (@lasource75006) February 13, 2025

Apparemment, ce n’est pas juste une colère exprimée sur un coup de tête. Il s’agit d’un véritable ras-le-bol si l’on croit la confirmation de La Source Parisienne. Le compte X proche du club parisien fait passer le message et répète l’hypothèse d’un désengagement du Qatar dans ses investissements auprès de beIN Sports et du Paris Saint-Germain. Alors que le propriétaire QSI a amené des stars et attiré les projecteurs du monde entier sur la Ligue 1, le pays du Golfe regrette une certaine ingratitude, des critiques incessantes basées sur de la jalousie quant à sa puissance financière et, pire encore, du racisme dans l’Hexagone. Encore un motif d’inquiétude pour le championnat français.